FIFA-voorzitter Gianni Infantino is “teleurgesteld” door de afwezigheid van toeschouwers, dinsdag in het historische WK-kwalificatieduel tussen Noord- en Zuid-Korea, zo laat hij woensdag in een door de Wereldvoetbalbond verspreide mededeling weten.

De wedstrijd was ook niet te zien op televisie. In het immense Kim Il Sung-stadion in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang waren supporters en journalisten niet toegelaten. Veel was er blijkbaar ook ...