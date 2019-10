Er komt voorlopig geen verhoging van de minimumlonen. De sociale partners, verenigd in de Groep van Tien, hebben daar woensdagochtend geen akkoord over bereikt. Het verlies voor de werknemers met een minimumloon loopt intussen op tot 90 euro.

Vakbonden en werkgevers zaten woensdagochtend samen om te onderhandelen over verscheidene dossiers, onder meer het minimumloon. Die verhoging was afgesproken in het vorig jaar bereikte loonakkoord, maar ...