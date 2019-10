Vier hippe looks voor Halloween, zonder te overdrijven

Op 31 oktober staat er misschien een halloweenfeestje op de agenda. Geen zin om vals bloed over jezelf te gieten of in de weer te zijn met plakkerige schmink? Dan kun je het feest ook vanuit een modieus standpunt benaderen. Vier looks, volledig geïnspireerd op gruwelijke personages uit films, ter inspiratie. En achteraf kun je alle stuks gewoon apart dragen zonder er vreemd uit te zien.

The Joker

Een donkere persoonlijkheid, maar met kleur in de kleerkast: vermom je in een elegante Joker en wees op Halloween gerust kwistig met de rode lippenstift.



1. Satijnachtige blouse - Zara - 25,95 euro

2. Gilet - Esprit - 49,99 euro

3. Blazer en pantalon - Mango - 69,99 euro en 25,99 euro

4. Lippenstift - Sisley ‘Rouge Rio’ - 43 euro via DeBijenkorf.be

5. Boots - Manson - 104,95 euro

Harley Quinn

Ze is roekeloos en cool en haar outfits lijken gewoon samengegooid. Mixen en matchen zoals dit personage? Dan heb je glitters, franjes en transparante stuks nodig.

1. Sportbeha - Adidas - 29,95 euro

2. Vest - TuTu Chic - 600 euro

3. Sokken - CKS - 7,99 euro

4. Jeansshort - Diesel - 105,95 euro via Zalando.be

5. Laarsjes - Clansy - 127,95 euro

6. Transparante rugzak - Eastpak - 49 euro

Wednesday Addams

Het frêle meisje is al decennialang een inspiratiebron voor verkleedpartijtjes, vooral omdat haar look draagbaar is. Houd je make-up bij voorkeur zo flets mogelijk. Vlechtjes zijn - uiteraard - een meerwaarde.

1. Clutch - Olympia Le-Tan - 1.150 euro

2. Blousejurk - Edited - 79,90 euro

3. Enkellaarzen met plateauzool - Dr. Martens Jadon - 219,95 euro

4. Getailleerd hemd - H&M - 14,99 euro

5. Los poeder - Giorgio Armani ‘Beige Claire’ - 52,50 euro

Cruella DeVille

Emma Stone kruipt binnenkort in de huid van deze schurk, die misschien wel het meest modieuze Disney-figuurtje ooit is. De Cruella van vandaag creëer je niet per se met nepbont, maar met verschillende stoffen zwart en wit voor een edgy resultaat.

1. Body - Pieces - 26,95 euro

2. Top in twee kleuren - 16 Arlington - 435 euro via Netaporter.com

3. Cargo broek - Bershka - 24,99 euro

4. Boots - Biacuba Western - 134,95 euro

5. Oogschaduwpalet - Yves Saint Laurent ‘Tuxedo’ - 65,90 euro

6. Dry Texture haarspray - Moroccanoil - 27,99 euro