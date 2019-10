Met woonzorgcentrum ’t Kempken naar Bokrijk

Stokkem

Dilsen-Stokkem - Op vrijdag 11 oktober zijn we met afdeling Bakermat van woonzorgcentrum 't Kempken naar het domein van Bokrijk getrokken.

Bokrijk staat niet alleen bekend om het culturele Vlaamse erfgoed en zijn talrijke historische gebouwen daterend uit een inmiddels lang vervlogen tijd, maar ook omwille van het 550 hectare grote en mooi onderhouden park waar menig bezoekers tot rust kunnen komen en doorheen kunnen wandelen.

Nadat onze groep in St-Gummarus een heerlijke en tevens zéér rijkelijke portie friet vidée naar binnen had gesmikkeld , trokken we dieper het openluchtmuseum in en konden we genieten van onder andere een gigantische replica van “De strijd tussen carnaval en vasten” op de Pieter Breugelroute uit de hand van de gelijknamige meester.

Niet pronkend tegen een of andere muur maar op de vloer van de bergschuur "Zuienkerke", op een strategische manier gelegd voor een spiegel met dezelfde afmetingen.

Dankzij deze interactieve opstelling waren we al snel zelf een onderdeel van het kunstwerk en waanden we ons ook even terug in de tijd.

Rara, kan jij achterhalen wie “de echte” fotograaf op deze foto is? (Maar let op want het is niet zo voor de hand liggend als je denkt)