Georganiseerde criminelen zouden kunnen profiteren van gaten in grenscontroles in het geval van een ‘no deal”. Dat staat in een nieuw rapport van het nationale auditcomité, waarover Britse media woensdag berichten.

Het rapport heeft het over het risico op fraude en (mensen)smokkel. “Eigenlijk is het onmogelijk om te weten wat er precies zal gebeuren aan de grens in geval van een no deal”, luidt het op twee weken ...