ROYALS. De Queen breekt een traditie en waar zagen we de jurk van Máxima eerder?

Prinses Eugenie was in een romantische bui deze week en deelde ter gelegenheid van haar eerste huwelijksverjaardag een filmpje van de mooiste dag van haar leven. Ondertussen vertoefde koningin Máxima in India en in een roze sari en nam ons koningspaar de trein. Alle weetjes en roddels uit adellijke kringen op een rij.

Prinses Eugenie trouwde vorig jaar in de herfst met haar geliefde Jack Brooksbank in de St. George’s Chapel in Windsor. Het werd een huwelijk met alles erop en eraan, blijkt uit het filmpje die Eugenie deelde op Instagram. “Dit was de mooiste dag van mijn leven, voor eeuwig en altijd! Gelukkige eenjarige huwelijksverjaardag, mijn Jack”, schrijft ze erbij. Het geeft in elk geval een blik achter de schermen van het Britse koningshuis die je haast nooit te zien krijgt.

Koning Filip en koningin Mathilde waren dinsdagochtend naar het Groothertogdom Luxemburg vertrokken voor een driedaags staatsbezoek. Dat deden ze voor het eerst met de trein. Speciaal voor hen en de Belgische delegatie legde de NMBS een extra verbinding in vanuit het station Brussel-Luxemburg. Groothertog Henri kwam zijn neef koning Filip en zijn gevolg dan ook ophalen in het station van Luxemburg-stad. Ze keerden donderdag ook terug met de trein. Milieubewust van onze koning.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima waren deze week in India voor een vijfdaags staatsbezoek. Op het staatsbanket maandagavond in het presidentieel paleis daagde de koningin op in een roze sari, een traditioneel kledingstuk voor vrouwen in India. Opvallend: het ging gedeeltelijk om een gerecycleerde outfit die ze in 2007 ook al eens droeg bij een trip naar het land. Alleen werd de sari die ze in Jaipur - ook wel de roze stad genoemd - kocht dit keer aangepast door de Nederlandse ontwerper Jan Taminiau. De Nederlandse koningin gaf zo een originele twist mee aan de jurk. En of ze straalde.

Doorgaans zijn de Nederlandse koning en koningin de sterren op events, maar tegenwoordig gaat een ander 'familielid' met de aandacht lopen. Het gaat om Django, de bruine labrador van prins Constantijn en prinses Laurentien. De trouwe viervoeter heeft een eigen Instagrampagina en al bijna vierduizend volgers. Zo poseert de doggo op het strand, op straat, in het bos en met speelgoed in zijn snoet.

Queen Elizabeth II sprak deze week dan weer het Britse parlement toe. Normaal doet ze dat met op haar hoofd de Imperial State Crown, met daarop 2.868 diamanten, zeventien saffieren, elf smaragden en 269 parels, maar die liet ze dit keer thuis. Dat stuk werd gemaakt voor de kroning van haar vader koning George VI in 1937. Het was nog maar de tweede keer in de geschiedenis dat ze met die traditie brak en het kroonjuweel van 1,3 kilo achterwege liet. In de plaats daarvan koos ze voor een ivoorkleurige jurk en een veel lichtere diamanten diadeem.



De koningin is trouwens op zoek naar een nieuwe butler, maar die mag niet te veel eisen qua loon. Ze wil dat de toekomstige butler 45 uur per week werkt voor een schamel loon van 1.733 pond per maand. Dat is omgerekend 1.995 euro.

Prins William en zijn vrouw Kate werden woensdag warm ontvangen in de streek Chitral, in het noorden van Pakistan waar ze op vijfdaags staatsbezoek waren. Eenmaal op de luchthaven kregen ze er een hele hoop traditionele kleding in handen gestopt. Daarbij hoorde ook een opvallend hoofddeksel, dat zowel William als Kate opzette. Daarnaast kreeg de prins ook een fotoboek overhandigd met een reeks foto’s van het bezoek van zijn moeder prinses Diana aan dezelfde streek in 1991.



Meghan Markle heeft openlijk gepraat over het moederschap, nadat haar man prins Harry eerder deze week emotioneel werd tijdens een speech over het vaderschap. "Elke vrouw is kwetsbaar, vooral als ze zwanger wordt. Dat was heel uitdagend. Als je een pasgeborene hebt, weet je dat. Niet veel mensen hebben eigenlijk gevraagd of het goed met me ging", zegt de hertogin in een clipje van ITV over haar recente bezoek aan Afrika. Als de reporter vraagt of het voor Markle een moeilijke periode is geweest, antwoordt ze met een duidelijke "ja".