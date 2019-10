Na moord op Julie: meer mogelijkheden voor rechter om verdachte aan te houden

Rechters zullen de onmiddellijke aanhouding kunnen bevelen als er een risico is op recidive. De Kamercommissie Justitie heeft daarover woensdag alle artikelen van een wetsvoorstel van N-VA-Kamerlid Sophie De Wit goedgekeurd. Het voorstel is zijn geheel is echter nog niet gestemd. De PS vroeg immers een tweede lezing.