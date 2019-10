Limburger Hans Vanwijn begint met Antwerp Giants willen aan nieuwe Champions League-campagne

Vicekampioen en bekerwinnaar Telenet Giants Antwerp begint vanavond in het Spaanse Burgos aan zijn tweede opeenvolgende Champions League-campagne. “Met ambitie”, zegt Hans Vanwijn. “We willen minstens Europees overwinteren in de FIBA Europe Cup en dus vijfde of zesde eindigen in de groepsfase”, zegt Hans Vanwijn.