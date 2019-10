Verbazing over kledingwissel van koningin Mathilde op trein

Koningin Mathilde heeft de Luxemburgse media verbaasd met een opmerkelijke kledingwissel. De Belgische vorstin stapte dinsdagochtend de trein in Brussel op in een roze mantel en stapte in Luxemburg af in een groene.

“Geen evidente oefening”, schrijft L’Essentiel, de meest gelezen krant van het Groothertogdom. “Als u al eens spoorlijn 162 tussen Brussel en Luxemburg-stad gebruikt, zult u begrijpen hoe complex het is op dat traject te wisselen van kleding.”

Het is trouwens de gewoonte van Mathilde om op de heenreis bij een staatsbezoek zo’n kledingwissel uit te voeren. Dat doet ze op het vliegtuig. Dit keer was de trein het vervoersmiddel, omdat Filip en Mathilde een ecologisch statement wilden maken. Ze blijven tot en met donderdag in Luxemburg.

Onze koningin droeg dinsdag trouwens drie outfits, want op het staatsbanket ‘s avonds schitterde ze in een paarse galajurk van Armani. Uit diens collectie kwam de roze mantel voor de treinrit. De mosgroene outfit die ze daarna overdag verkoos, was van Natan.

De eerste outfit. Foto: Photo News

De tweede outfit. Foto: BELGA