Of hij dit seizoen nog veldritten zal rijden – laat staan hoeveel –, is nog onduidelijk, maar Wout van Aert kreeg gisteren toch zijn nieuwe veldritfiets geleverd. Vorig jaar, toen hij het veldritseizoen reed bij de eenmansploeg van Cibel-Cebon Offroad, reed hij op een crossfiets van Stevens. Met zijn overgang naar Jumbo-Visma krijgt hij nu een Bianchi onder de poep geschoven. De crossfiets heet trouwens Zolder Pro en is een full carbonfiets met schijfremmen.