Dit trucje met eyeliner helpt bij wie overhangende oogleden heeft

Last van oogleden die de neiging hebben om over te hangen? Dan kun je het effect optisch verhelpen met eyeliner. Make-upartieste van de sterren Katie Jane Hughes toont op Instagram haar trucje, dat momenteel flink gedeeld wordt.

Voor je dit trucje toepast, moet je uiteraard weten of je überhaupt overhangende oogleden hebt. Dat kun je eenvoudig testen door even in de spiegel te kijken. Verdwijnt een deel van je bewegend ooglid onder je huidplooi, dan is er sprake van overhangende oogleden en zal deze techniek effect hebben op jouw blik.

De Britse Hughes pakt het als volgt aan: ze tekent een lijntje in de richting van haar buitenste ooghoek. Net boven die buitenste ooghoek tekent ze iets hoger een boogje, om het dan met de rest van de liner te verbinden. Het resultaat? Als ze haar ogen gewoon open houdt, heeft ze een perfecte cateye, doorgaans moeilijk te bereiken bij mensen met overhangende oogleden. Als ze haar ogen iets meer sluit, krijgt haar eyeliner een speciale, geometrische vorm die de beautylook heel fashion maakt.