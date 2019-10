Goedele Liekens kwaad op radiomaker Vincent Byloo na uitspraken over haar politieke carrière: “Laag om zoiets te insinueren”

Goedele Liekens is boos op radiomaker Vincent Byloo. Die liet zich dit weekend in een krantencolumn uit over het feit dat de kersverse politica meewerkt aan het tv-programma Celebs gaan daten. “Mevrouw de volksvertegenwoordiger heeft dus belangrijker dingen aan haar hoofd dan het volk te vertegenwoordigen”, schreef hij onder andere. Liekens, die sinds de verkiezingen in mei voor Open VLD in de Kamer zetelt, reageert: “Laag om dat te insinueren.”