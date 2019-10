TIPS. Gezellige dekentjes en juwelen à la Hollywood

Elke week tippen lifestyleredactrices Hanne en Lien trends, places to be en de leukste hebbedingen.

Griezelige kaarsen

Het is nog even wachten, maar de griezeligste dag van het jaar komt eraan. En met de geurkaarsen van de Amerikaanse kaarsenfabrikant ‘Yankee Candle’ is Halloween helemaal compleet. Kies voor ‘Trick or Treat’ als je houdt van snoepgoed in combinatie met mysterieuze wouden of voor Haunted Hayride als het echt duister mag zijn. En dat in schreeuwerig oranje of opvallend paars.

Beide geuren bestaan in drie formaten: een theelichtje, een kleine en een grote kaars. Voor een groot exemplaar betaal je ongeveer 32 euro. De kaarsen zijn onder meer te koop op Bol.com.

Gezellige dekentjes



De dagen korten nu snel in en dat smeekt om gezellige avonden in de zetel. De Franse modeketen Damart speelt hierop in met een allereerste interieurcollectie met plaids, om je al dan niet samen met je partner te delen. De dekentjes zijn gemaakt uit Thermolactyl, komen met drie bijpassende kussenhoezen, en houden je warm om de koudste avonden.



In de winkels verkrijgbaar vanaf eind oktober. Kostprijs? 80 euro. www.damart.be

Juwelen à la Hollywood



Nog een reden om eind oktober aan te stippen in je agenda. Al is het maar om je verlanglijstje voor Kerstmis dan samen te stellen en er iets uit de nieuwe ‘Estrella’-lijn van het Belgische juwelenmerk Diamanti Per Tutti op te plaatsen. Deze is een hommage aan Hollywoodvedettes van weleer, denk aan onder andere Ava Gardner, of Audrey Hepburn en Elizabeth Taylor. Het resultaat? Een collectie vol sieraden met een subtiel statement, die je outfit net dat iets meer meegeven.



Verkrijgbaar in de eigen winkels, in geselecteerde verkooppunten en via de webshop. Prijzen schommelen tussen 90 en 160 euro. www.diamantipertutti.com

Voor die periode van de maand

De laatste jaren is er, naast maandverbanden en tampons, een duurzaam alternatief bijgekomen voor tijdens die vervelende dagen van de maand: de menstruatiecup. Drogisterijketen Kruidvat heeft nu een eigen model ontwikkeld en belooft dat je er probleemloos kunt mee gaan sporten of slapen. De cup, die je tot twaalf uur mag laten zitten, is gemaakt uit silicone en afwasbaar, waardoor het item jaren meegaat.



Vanaf 14 oktober verkrijgbaar in twee maten voor 14,95 euro. Te koop bij alle filialen en online via www.kruidvat.be