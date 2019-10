Chanel gaat nu ook roséwijn verkopen

Chanel houdt zich niet enkel met couture en prêt-à-porter bezig, maar ook met wijn. Het Franse modehuis heeft zopas een wijndomein gekocht in de buurt van de Provence, de regio bij uitstek van de roséwijnen.

Na na verluidt lange onderhandelingen heeft de Chanel Group een wijndomein gekocht op het Franse eiland Porquerolles, vlakbij de Provence in het zuiden van het land. Hoewel het domein ook rode en witte wijn oplevert, draait zo’n 70 procent van de productie rond rosé. Dat is goed voor jaarlijks 15.000 kisten van zes flessen.

“Het idee is om het prachtige werk van de vorige eigenaar voort te zetten”, zegt Nicolas Audebert, bij Chanel verantwoordelijk voor het wijndepartement, in een reactie aan Food&Wine. “Hij heeft uiteindelijk aan ons verkocht net omdat we er geen andere plannen mee hebben.” Ook de rosé blijft op het voorplan, maar Audebert maakte ook bekend dat er nog meer op witte zal worden ingezet.

Chanel is met de aankoop in elk geval niet aan zijn proefstuk toe, want het beheert nog vier andere wijndomeinen waarvan drie in de Franse regio van Bordeaux en eentje in Napa Valley in Californië in de VS.