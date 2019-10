Animal Rights daagt Hasselts slachthuis voor de rechter: “Verschrikkelijke dierenmishandeling”

Hasselt -

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights heeft een strafklacht neergelegd tegen slachthuis VanDrie uit Hasselt, en tegen de daders van dierenmishandeling in het bedrijf. Animal Rights bracht in december 2018 beelden van dierenmishandeling in de Hasseltse vestiging naar buiten, waardoor het slachthuis volgens de organisatie definitief gesloten dient te worden.