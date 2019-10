Victoria’s Secret-model Miranda Kerr is bevallen van derde kindje

Victoria’s Secret-model Miranda Kerr (36) en haar man en Snapchatoprichter Evan Spiegel (29) hebben hun tweede kindje verwelkomd. Met Orlando Bloom kreeg ze eerder ook al een zoon.

Miranda Kerr is bevallen van een zoontje en verklapte zijn naam ook via Instagram. “We zijn dolgelukkig met de komst van Myles en zijn zo dankbaar voor alle wensen die we hebben gekregen gedurende deze bijzondere periode. We konden niet blijer zijn met de komst van onze mooie zoon in ons gezinnetje”, schrijft ze.

Het is meteen de derde zoon voor het Australische topmodel. In 2018 beviel ze van Hart die ze ook samen kreeg met Evan Spiegel, waarmee ze sinds 2017 getrouwd is. In 2011 zette ze dan weer Flynn op de wereld tijdens haar huwelijk met acteur Orlando Bloom dat in 2013 afliep.