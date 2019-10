Campus Van Eyck stoomt leerlingen klaar voor hoger onderwijs

Maaseik - Afgelopen maandag kwam Hogeschool Zuyd uit Nederland een gastcollege geven voor de leerlingen van het zesde jaar van Atheneum Campus Van Eyck. Er werd vooral gesproken over de structuur van het hoger onderwijs in Nederland, de studiekosten en de aanmeldingsprocedures. Daarnaast werden de verschillende opleidingen aan Hogeschool Zuyd belicht.

“Hiermee stoomt het Atheneum haar leerlingen klaar voor het hoger onderwijs en gaan we als onderwijsinstelling binnen de Euregio ook een samenwerking aan met diverse instellingen Hoger Onderwijs uit Nederland”, aldus Wim Lemmens, onderwijsloopbaanbegeleider van het Atheneum Campus Van Eyck te Maaseik.

Tijdens de pauze konden onze leerlingen bovendien de infostand van Hogeschool Zuyd bezoeken in de overdekte hal om specifieke opleidingsinformatie in te winnen en informatiebrochures mee naar huis te nemen. In Nederland begint en eindigt het studiekeuzeproces immers veel vroeger dan wij in Vlaanderen gewoon zijn. Dit komt doordat je voor vele opleidingen reeds in de loop van je laatste jaar een toelatingsproef of aanmeldingsprocedure moet doorlopen. "Hoe vroeger je informatie kan inwinnen, hoe beter", luidt het binnen Atheneum Campus Van Eyck.