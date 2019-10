Prins Harry krijgt het moeilijk wanneer hij tijdens speech over het vaderschap vertelt

De zwangerschap van zijn vrouw Meghan Markle raakt duidelijk nog altijd een gevoelige snaar bij prins Harry. Toen hij er tijdens een speech bij de WellChild Awards over vertelde, kreeg hij de tranen in de ogen.

Prins Harry mocht samen met Gaby Roslin de presentatie van de show van de WellChild Awards in Londen voor zich nemen. Die show, waarbij zieke kinderen in de bloemetjes worden gezet, werd live uitgezonden via Facebook en dus zagen heel wat mensen hoe de prins het moeilijk kreeg toen hij vertelde over hoe hij en Meghan vorig jaar bij de WellChild Awards aanwezig waren en toen al wisten dat ze zwanger was.

“Vorig jaar, toen mijn vrouw en ik hier aanwezig waren, wisten we al dat we ons eerste kindje verwachtten. Niemand anders was toen al op de hoogte behalve wij”, zei hij. “En ik herinner me dat ik in Meghan haar hand kneep tijdens de awards, terwijl we beiden dachten aan het feit dat we ooit ouders zouden zijn en dat we alles zouden doen om ons kind te beschermen en te helpen indien zou blijken dat het bij de geboorte met uitdagingen wordt geconfronteerd of op latere leeftijd ziek zou worden. En nu als ouder hier staan en tegen jullie praten raakt een gevoelige snaar bij mij en wel op een manier die ik nooit zou hebben begrepen moest ik zelf geen vader zijn geworden.”

Ros zoals papa

En dat was niet de enige opmerkelijke passage van die avond. De prins verklapte ook dat hij denkt dat zoontje Archie - hoewel hij nu amper hoofdhaar heeft - ook ros zal zijn zoals zijn papa. “Je kunt het aan zijn wenkbrauwen zien”, zei Harry. “Maar hij is wel nog een baby en dus verandert hoe hij eruitziet nog elke dag.”