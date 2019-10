Griekse modeontwerpster van de sterren Sophia Kokosalaki overleden

De Griekse modeontwerpster Sophia Kokosalaki is maandag overleden op haar 47ste. Haar bekendste ontwerp was de jurk die Björk droeg op het slotgala van de Olympische Spelen in 2004. De doodsoorzaak is nog onbekend, maar Kokosalaki kampte met gezondheidsproblemen. Ze laat een echtgenoot en dochter na.

De ontwerpster groeide op in Thessaloniki en studeerde eerst literatuur in Athene. Pas daarna trok ze naar Central Saint Martin’s in Londen voor een modeopleiding. Ze studeerde in 1998 af en besloot meteen haar eigen label te beginnen, vanuit Londen.

Kokosalaki werd vooral bekend voor de originele manier waarop ze drapages in haar kleren verwerkte, de uitgewerkte plissés en de referenties aan historische (en vooral Hellenistische) gewaden. Ze werkte ook voor grote namen als Raf Simons, Veronique Branquinho en Haider Ackermann.

Ze werd door enkele toonaangevende modebladen opgepikt, behaalde enkele prijzen en telde flink wat beroemde fans onder haar klanten. Gwyneth Paltrow, Anne Hathaway, Kate Hudson, Tilda Swinton en Keira Knightley, bijvoorbeeld. In 2006 en 2007 was Kokosalaki creatief directeur van het Franse label Vionnet. Tussen 2009 en 2012 was ze creatief directeur bij Diesel Black Gold.