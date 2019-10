Advocaat van Trump legt dagvaarding in impeachmentprocedure naast zich neer

Rudy Giuliani, de persoonlijke advocaat van de Amerikaanse president Donald Trump, heeft dinsdag gezegd dat hij de dagvaarding van de Democraten in het Congres naast zich neer zal leggen. Die hadden de medewerking van Giuliani geëist in het kader van de impeachmentprocedure tegen Trump. “Ik zal niet deelnemen aan een onwettig, ongrondwettelijk en ongefundeerd ‘impeachment-onderzoek’“, twitterde de ex-burgemeester van New York.