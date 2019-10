“Leugendetector vond Lei maar natte vingerwerk”

Omdat Lei Beaumont (71) elke betrokkenheid bij de moord op zijn ex-vrouw Josée bleef ontkennen tijdens het jarenlange onderzoek, had onderzoeksrechter Meesen uiteindelijk de leugendetector voorgesteld. Zo getuigde die dinsdag. Eerst ging de Maasmechelse Nederlander dat idee in beraad nemen, daarna noemde hij het natte vingerwerk en weigerde de man pertinent.

“Dat is natuurlijk zijn goede recht om te weigeren. Niemand is daartoe verplicht”, benadrukte de onderzoeksrechter. Naar de reconstructie aan de garagebox was hij ook niet gekomen. Had geen zin, aldus ...