Maasmechelen/Tongeren“Hij heeft ons alles afgepakt. Rust, vrijheid, vertrouwen, onze goede naam die nu besmeurd is en natuurlijk onze lieve, lieve mama en oma”, huilde C. Beaumont (38), dochter van slachtoffer en beschuldigde. Sterk en waardig beschreef ze haar hel. Zo goed als niemand in de assisenzaal bleef onbewogen. Behalve één man...