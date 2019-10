Kimmer Coppejans maakt het Andy Murray moeilijk, maar kan niet stunten op European Open

Kimmer Coppejans (ATP-158) heeft zich dinsdag in Antwerpen niet voor de achtste finales van het European Open (635.750 euro) kunnen plaatsen. De 24-jarige Oostendenaar moest in de eerste ronde in 1 uur en 44 minuten met 6-4 en 7-6 (7/4) het onderspit delven voor de Schot Andy Murray (ATP-243).