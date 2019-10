De komende dagen stelt LUCA School of Arts afstudeerprojecten van hun studenten ten toon in het Genkse cultuurcentrum met een heuse showcase. Daarbij komen alle kunstrichtingen die de hogeschool te bieden heeft aan bod. De opleiding productdesign, uniek in Genk, viert zelfs feest met een tentoonstelling naar aanleiding van hun vijftigste verjaardag.