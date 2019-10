Twee bedrijven krijgen dieven over de vloer

Pelt -

Dinsdagochtend is bij twee bedrijven op het Nolimpark in Overpelt ingebroken. Bij APK Group werd voor enkele duizenden euro’s aan contant geld, werktuigen en ook een bestelwagen gestolen. Buiten vernielden de dieven aan het tankstation een betaalautomaat. In het andere bedrijf op de Europalaan lijkt geen buit te zijn gemaakt.