Wetenschapsfilosofe Sylvia Wenmackers (39) uit Dilsen-Stokkem is als onderzoeksprofessor verbonden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven. Als doctor in de fysica én in de filosofie verbindt ze exacte wetenschappen aan humane, en stelt ze essentiële vragen over waar het met mens en wetenschap naartoe moet.