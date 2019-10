Zondag tegen STVV zal Frank Vercauteren voor het eerst sinds zijn komst Anderlecht leiden. Jonas De Roeck, die RSCA op de vorige speeldag nog naar de zege coachte in Charleroi, schuift tegen zijn ex-ploeg dus weer een rijtje achteruit. “Ooit wil ik weer T1 worden, maar op dit moment kan ik me perfect vinden in de rol van assistent”, aldus De Roeck, voor wie een duel tegen STVV speciaal blijft. “Met Peter Delorge heb ik op Stayen een vriend voor het leven gemaakt.”