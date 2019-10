Ontwerpakkoord voor Brexit in de maak: “Johnson deed belangrijke toegevingen”

De Britse en Europese onderhandelaars zouden op het randje van een ontwerpovereenkomst over de Brexit staan. Volgens The Guardian heeft de Britse premier Boris Johnson “belangrijke toegevingen” gedaan over de Ierse grenskwestie, al is het op de details wellicht nog wachten tot woensdagochtend. Tegelijkertijd tempert de Ierse premier Leo Varadkar de verwachtingen: “De kloof tussen Groot-Brittannië en de EU is nog groot.”