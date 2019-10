Controle zwaar vervoer in Noord-Limburg

Lommel - De politie HANO, Lommel en Kempenland hebben dinsdag tussen 8 en 16 uur een controle zwaar vervoer gedaan op de N71 (Ringlaan) in Lommel en Pelt en op de N73 (Omleidingsweg) in Peer. Er werden 37 vrachtwagens, 2 bussen, 4 lichte vrachtwagens en 7 auto’s gecontroleerd. Geen enkele bestuurder testte positief op alcohol. Een bestuurder was onder invloed van drugs. Zes ladingen bleken niet goed gezekerd te zijn. Andere overtredingen die werden vastgesteld: afmetingen van voertuig dat te groot is, inbreuk op uitzonderlijk vervoer, inschrijving voertuig, verzekering, het overschrijden van de witte lijn en het niet handenvrij bellen.