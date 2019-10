Dit kind wordt “het schattigste meisje ter wereld” genoemd

De Russische Alina Yakupova is amper zes jaar, woont in Moskou en wordt, op basis van haar foto’s op Instagram, het “schattigste meisje ter wereld” genoemd.

De kleine Alina doet modellenwerk sinds haar vierde en was al het gezicht van verschillende merken, waaronder het Italiaanse Monnalisa Kids en de Russische labels Yudashkin kids en Gloria Jeans. Ze mocht daarnaast fotoreportages in modebladen Instyle en Grazia aan haar CV toevoegen.

Het blonde meisje heeft, naar het voorbeeld van volwassen modellen, een eigen Instagrampagina waarop ze al haar fashionable foto’s deelt. Het aantal fans groeit elke dag, momenteel staat de teller op 23.000 volgers.

Alina staat vandaag onder contract bij het modellenbureau President Kids (PK) Management,dat haar helpt om geleidelijk aan bekender te worden. Volgens haar manager is de meid meer dan haar looks en heeft ze ook een “toegewijde werkethiek.”

Het is niet de eerste keer dat een Russisch meisje opvalt door haar schoonheid. In 2017 verwierf model Anastasia Knyazeva wereldwijde faam, mede dankzij haar opvallende blauwe ogen en poppengezichtje. Ook de Franse Thylane Blondeau raakte door haar looks bekend op zesjarige leeftijd. Intussen is ze een jonge vrouw van achttien jaar en mag ze L’Oréal als een van haar werknemers beschouwen.