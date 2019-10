Maaseik -

De politie heeft dinsdagochtend uiteindelijk de auto van een 83-jarige vrouw teruggevonden. De vrouw was samen met haar vriend urenlang aan het zoeken naar de auto die volgens hen in de buurt van de parking IJskelder stond. Daar stond hij niet. Na een zoektocht in het hele centrum van de stad, werd het voertuig op de parking van de Carrefour gevonden. De eigenares werd verwittigd. Ze zou haar auto komen ophalen.