Jennifer Aniston maakt debuut op Instagram met al haar ‘Friends’

De Amerikaanse actrice Jennifer Aniston heeft haar eerste foto ooit op Instagram gedeeld. Dat is een bijzonder kiekje geworden: haar vijf ‘Friends’-collega’s staan er ook op.

“Nu zijn we ook ‘Friends’ op Instagram”, schreef de actrice bij haar selfie. Op dezelfde foto zijn immers ook haar vijf andere collega’s te zien: Courteney Cox; Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc en Matthew Perry.

Het is uitzonderlijk dat de zes acteurs uit de populaire nineties reeks allemaal op hetzelfde moment samen waren. Dat is praktisch niet altijd evident omdat Schwimmer in Londen woont. Maar soms passen hun schema’s dus wél. Volgens Aniston hebben ze samen gegeten en volgde er die avond een kiekje samen.

De actrice volgt al haar collega’s terug op de sociale netwerksite, op Matthew Perry na. De acteur is de enige van de friends die nog geen account heeft. Aniston is trouwens niet de eerste die het hele internet in rep en roer zet met een foto met enkele vrienden uit de sitcom. Een paar weken geleden deed Courteney Cox hetzelfde met een selfie in het gezelschap van Aniston en LeBlanc.