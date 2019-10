Anderlecht komt er vanaf met maximumboete én stevige berisping voor dubbele rol Vincent Kompany: “Onvoldoende respect voor de regels”

Anderlecht komt weg met een (maximum)boete van 5.000 euro voor de dubbele rol van Vincent Kompany als speler-trainer, terwijl hij niet over vereiste trainersdiploma beschikt. Dat heeft de Licentiecommissie van de voetbalbond dinsdag bekendgemaakt. Paars-wit, dat het contract van de zogezegde hoofdtrainer Simon Davies zelfs niet had laten ondertekenen, krijgt een stevige veeg uit de pan. “De club trad het reglement langdurig met de voeten, en deinsde er ondanks die overtreding niet voor terug om publiekelijk uit te pakken met een trainer zonder diploma”, klinkt het in het vonnis.

Al van bij zijn aanstelling was duidelijk dat Vincent Kompany als speler-trainer bij Anderlecht problemen zou opleveren. Kompany beschikt immers niet over het vereiste UEFA Pro-trainersdiploma, en dat is verplicht voor clubs in 1A. Afgelopen week moest paars-wit dan ook op het matje komen bij de Licentiecommissie. Anderlecht voerde daar aan dat Simon Davies in werkelijkheid de hoofdtrainer is, al wordt die door velen beschouwd als een stroman.

Vincent Kompany en Simon Davies (rechts). Foto: Isosport

De Licentiecommissie hechtte echter weinig geloof aan die uitleg. Ze citeren diverse artikels in de media, foto’s die Anderlecht zelf verspreidde en een vraag-antwoordmoment tussen Vincent Kompany en de fans op de clubsite. Opmerkelijk: ook het contract van Simon Davies sprak dit volgens de Licentiecommissie niet tegen. Zijn contract als hoofdtrainer van Anderlecht bleek immers niet ondertekend.

Stevige sneer naar Anderlecht

De Licentiecommissie haalt in zijn vonnis stevig uit naar paars-wit voor hun schijnbaar onverschillige houding over de hele zaak. “Onvoldoende respect voor de naleving van het reglement, dat nochtans geldt in het belang van het geheel van de voetbalsport”, klinkt het streng. “Anderlecht trad de verplichting (om een gediplomeerd hoofdtrainer te hebben) langdurig met de voeten, en deinsde er niet voor terug publiekelijk uit te pakken met een niet UEFA-PRO gediplomeerde hoofdtrainer.

Anderlecht-manager Jo Van Biesbroeck en advocaat Bert Van der Auwera. Foto: BELGA

Daaruit volgt een (maximum)boete van 5.000 euro. “Rekening houdend met de ernst van de inbreuk en de kennelijke financiële mogelijkheden van de club, zoals die onder meer blijken uit de bedragen in de overgelegde contracten, is enkel de maximumboete passend en noodzakelijk om de club ertoe aan te zetten het reglement voortaan scrupuleus na te leven”, schrijft de Licentiecommissie van de voetbalbond in zijn vonnis. We durven echter betwijfelen of Anderlecht zo onder de indruk zal zijn van die 5.000 euro. Kompany alleen al verdient immers enkele miljoenen euro’s bij paars-wit.

Licentie staat op het spel

Wel stuurt de Licentiecommissie een serieuze waarschuwing richting Anderlecht. “Indien de club bij het komende licentieseizoen 2020-2021 niet voldoet (...), moet de toekenning van de licentie aan de club geweigerd worden.” Intussen heeft Anderlecht met Frank Vercauteren echter al een hoofdtrainer aangesteld die wèl het juiste diploma heeft én waarvan de club al duidelijk heeft laten verstaan dat hij geen handpop van Vincent Kompany zal zijn.

