Emotionele getuigenis van dochter: “Die smeerlap, mijn vader heeft ons alles afgepakt”

“Na haar dood ben ik hem tegengekomen bij de ziekenkas. Hij deed of hij me niet herkende. Ik hem wel: de moordenaar van mijn moeder… Ik moest maar goed oppassen wat ik zei, want hij wist me wel te vinden. Hetzelfde als met mama? Hij ontkende dat hij het gedaan heeft”, getuigde de jongste dochter van slachtoffer Josée Widdershoven (64) én beschuldigde Lei Beaumont (71) vanmiddag. Zij in tranen, hij emotieloos.

Het was C. - toen 28 jaar - geweest die het lichaam van haar moeder had gevonden, doodgeschoten in haar garagebox in Vucht op 13 december 2009. In paniek, totaal verloren had ze Josée nog vastgenomen ...