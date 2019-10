Wereldkeuken, sport en spel voor kwetsbare gezinnen

Borgloon - IN-Z organiseert een drieluikproject in de Brede School in Borgloon. De aanpak is heel eenvoudig: tweewekelijks organiseren ze een wereldkeukenatelier, sport en spel voor kwetsbare gezinnen in de regio en dit in samenwerking met de lokale sportclubs en vrijetijdsinitiatieven.

Door de ouders te betrekken in het vrijetijdsgebeuren van hun kind wordt de relatie tussen ouders en kinderen beter, alsook het sociaal contact tussen ouders onderling, waardoor hun sociaal isolement doorbroken wordt. Ouders ontdekken hun eigen talenten en hun meerwaarde.

IN-Z wilt hierdoor, en mede dankzij de steun van Een Hart voor Limburg, de brug slaan tussen kinderen, ouders, scholen, welzijnswerkers en vrijetijdsverenigingen.