Unicef publiceert verontrustende cijfers: 24 procent van Belgische kinderen kampt met overgewicht

Uit een nieuw rapport van Unicef blijkt dat in België zo’n 24 procent van de kinderen met overgewicht af te rekenen krijgt. Dat zou vooral in armere gezinnen het geval te zijn.

Unicef heeft zopas het rapport ‘State of the World’s Children – Children, Food and Nutrition’ gepubliceerd. Daarin stelt het dat er wereldwijd te veel kinderen en jongeren niet de voeding krijgen die ze nodig hebben. Dat gaat aan de ene kant om ondervoeding, maar aan de andere kant over overgewicht. Samen gaat het om een op de drie kinderen, of zo’n 200 miljoen.

De cijfers voor België zijn vooral onthutsend wat dat laatste betreft, zegt het Kinderfonds van de VN. “24 procent van de kinderen tussen vijf en negentien jaar kampt met overgewicht, vooral in armere gezinnen”, klinkt het. En het draagt daar meteen ook een reden voor aan: “Gezonde voeding wordt namelijk steeds duurder en voedsel dat weinig voedingswaarde heeft, wordt steeds goedkoper.”

Slecht eten, slecht leven

“Ondanks alle technologische, culturele en sociale vooruitgang van de laatste decennia zijn we het meest fundamentele feit uit het oog verloren: als kinderen slecht eten, leven ze slecht”, zegt Henrietta Fore, directeur van Unicef. “Miljoenen kinderen leven van een ongezond dieet omdat ze eenvoudigweg geen betere keuze hebben. Het gaat er niet alleen om dat kinderen genoeg te eten krijgen, het gaat er vooral om dat ze het juiste voedsel te eten krijgen. Dat is onze gemeenschappelijke uitdaging.”