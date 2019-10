Shop & go parkeren van start in Tongeren-Centrum

Tongeren - Vanaf deze week is het shop & go parkeren van toepassing in ons kernwinkel gebied. Hierbij kan je een half uur gratis parkeren zonder dat je een ticket moet nemen of een sms moet sturen, dus zonder enig tijdverlies. Het systeem is bedoeld om de klant de mogelijkheid te geven vlak bij hun favoriete handelszaak te parkeren voor de korte dagelijkse boodschappen, bakker, slager, wasserij, krantenwinkel enz...

Als je rustig wil shoppen en wat langs de boetieks of horecazaken wil flaneren, dan kies je dus best voor één van onze ondergrondse parkeergarages vlak in het centrum van de stad of nog beter voor de gratis parkings aan de Motten.

De shop & go parkings vind je in de Maastrichterstraat, bovenaan de Hemelingenstraat en op de Plein. In alle andere straten blijft de huidige situatie ongewijzigd. Let op, het systeem meldt aan onze parkeerwachters als je tijd verstreken is!

Via de interactieve verwijsborden langs de invalswegen kunnen we de klanten al bij het binnenrijden informeren of er al dan niet nog plaatsen beschikbaar zijn, zodat ze niet nodeloos moeten rondrijden.

De nieuwe parkeerfolder kan je afhalen op het Praetorium of bij de plaatselijke handelaars.

Schepen van mobiliteit, Patrick Jans: "Om het systeem te introduceren, zullen onze parkeerwachters de komende weken nog niet verbaliseren bij een eerste inbreuk. Ze zullen de 'overtreder' de nieuwe folder overhandigen. De nummerplaat wordt wel genoteerd en als die een volgende keer in de fout gaat, wacht een retributie van 25 euro. De sensoren detecteren ook de vrije plaatsen. Het is de bedoeling dat het aantal vrije plaatsen zal worden aangegeven op de elektronische parkeerborden zodat je kan zien wanneer het geen zin heeft van toch te willen parkeren in de Shop & go-zone".