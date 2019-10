Tien Belgische merkjes die je misschien nog niet kent

Van 14 tot en met 20 oktober vindt de allereerste Week van de Belgische Mode plaats. Het opzet? Labels van eigen bodem in de kijker plaatsen. Wij tippen hieronder een mix van eigen labels - van fashion tot keukenmode - om beter te leren kennen.

Marylène Madou

Als je jouw liefde voor Belgische mode en teckels wil combineren, zit je goed bij dit merk. De ontwerpster maakt elk seizoen minstens één sjaal als ode aan het hondenras, al dan niet in combinatie met andere rassen.

N-ue

Een gouden tip - en ja, dat mag je in dit geval letterlijk nemen - voor fans van minimalistische juweeltjes. Dit merk maakt alle sieraden fijn uit gerecycleerd goud en lab gecreëerde diamanten. Belgisch én duurzaam, dus.

Odemare

Belgische mode in je kleerkast, check. Maar het kan ook in je keukenkast… Al zijn de kommen en andere accessoires van Marilyn Vercruysse misschien te mooi om op te bergen. Elk item is grotendeels vervaardigd uit natuurlijke grondstoffen zoals geperste pitten en schalen van noten.

BeGummy

De Belgische ondernemer Dan Appelstein richtte in 2016 zijn merk op, dat aanvankelijk bestond uit onesies en sweaters. Vandaag horen er ook vrolijke kamerjassen, pantoffels, slaapmaskers, slaapzakken en rugzakken bij met een duidelijke link naar het dierenrijk.

Oscar The Collection

Leuk merk als je houdt van een vrouwelijke mix tussen luxe en comfort. Denk aan elegante broeken, knusse knits, speelse midi-rokken en wrap blouses in neutrake tinten die je eindeloos kunt combineren met andere stuks in je kleerkast.

Vieux Jeu

Zelfs tot op het tennisveld kun je jezelf in Belgische mode hullen. Het label van Claudia Storme focust zich tegenwoordig meer op deze sport alleen. In haar kleding - gemaakt uit hoogwaardige stoffen uit Italië en geproduceerd in Portugal - speel je ook padel of hockey.

Bonjour Maurice

Bij dit merk koop je standaard twee kledingstukken voor de prijs van één. Want alle kleurrijke stukken in de collectie zijn zo ontworpen dat je ze gewoon kunt omdraaien. Het idee hierachter is simpel: kinderen vrij in staat stallen om hun emoties te uiten.

Collectors Club

Het merk van de zussen achter de A Suivre-boetieks zijn aan hun derde collectie toe. Die is deze keer geïnspireerd op de intimistische portretkunst van Elizabeth Peyton. Het resultaat? Een lijn in zachte tinten met veel oog voor texturen die je stijlvol kunt mixen en matchen.

PlayPauze

Of je nu in je zetel wil zitten, een wandeling in het bos wil maken, sporten of sportief voor de dag komen in de stad: de nieuwste lijn van dit label, mede opgericht door actrice Hilde De Baerdemaeker, heeft zachte sweaters in mosgroen en gitzwart aan het aanbod toegevoegd die overal kunnen.

Imprevu

Het merk van de Luikse Justine God probeert fun, vintage en sportief combineren. In de vorige collectie was rood de rode draad doorheen haar lijn, vandaag presenteert ze een mis van barokke en flamboyante bloemen, een vleugje seventies fluweel en gesofisticeerde knitwear.