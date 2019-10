Talentenmarkt brengt werkzoekende dichterbij werkgever

De Limburgse Welt Talentenmarkt vindt plaats op 22 oktober vanaf 9u30 in Watt 17 (Mijnterrein Zolder). Foto: Jobat.be

De vijver met talent mag dan wel zo goed als opgedroogd zijn, toch zijn er nog heel wat mensen die om diverse redenen de aansluiting naar de arbeidsmarkt missen. Speciaal om hen de kans te geven een bijzondere werkgever te ontdekken, organiseert Voka Limburg op 22 oktober de Limburgse Welt Talentenmarkt.

Het is al voor de derde keer dat deze bijzondere jobbeurs georganiseerd wordt. “We nodigen zowel de werkzoekenden als de bedrijven uit”, vertelt Benny D’Helft, projectcoördinator van Welt bij Voka Limburg. “Het is meer een ontmoetingsplaats die we creëren om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Het zijn trouwens niet alleen de openstaande vacatures die ingevuld moeten worden, maar ook een aantal stageplaatsen die nog wachten op de ideale kandidaat.”

Matchmaking

Het zijn de bemiddelaars en partners van intermediaire organisaties die een voorselectie maken om werkzoekenden en bedrijven samen te brengen. Dat versnelt het proces van de matchmaking. Tegelijk vinden er interessante activiteiten in het nevenprogramma plaats. Zo vertelt Matty Zadnikar hoe hij als voormalig mijnwerker zijn eigen bedrijf oprichtte en succesvol wist uit te bouwen. Een schoolvoorbeeld van miskend talent dat via wilskracht en de juiste ondersteuning helemaal is opengebloeid.

