Erdogan verdedigt Turkse aanval in opiniestuk in Amerikaanse krant: “Onze limiet is bereikt”

Het is er de Turkse president Recep Tayyip Erdogan veel aan gelegen het Westen duidelijk te maken dat de Turkse inval in Noord-Syrië een noodzakelijk kwaad is om vrede en stabiliteit terug te brengen in de regio. In een opiniestuk in de Amerikaanse krant ‘The Wall Street Journal’ verantwoordt hij operatie ‘Peace Spring’ als een instrument om de humanitaire crisis te beëindigen.

“Sinds de burgeroorlog in Syrië in 2011 begonnen is, heeft geen enkel land de pijn van de humanitaire crisis meer gevoeld dan Turkije”, steekt Erdogan van wal. “We hebben 3,6 miljoen Syrische vluchtelingen opgevangen en 40 miljard dollar uitgegeven om hen onderwijs, gezondheidszorg en onderkomen te bieden, en dat zonder veel hulp van de internationale gemeenschap.”

“Maar op een bepaald moment heeft Turkije zijn limiet bereikt”, zo gaat hij verder, “Mijn administratie heeft herhaaldelijk gewaarschuwd dat we niet in staat zouden zijn om de vluchtelingenstroom naar het Westen tegen te houden zonder internationale financiële hulp. Die waarschuwingen zijn in dovemansoren gevallen omdat de regeringen - gretig om hun verantwoordelijkheid te ontlopen - dat als een bedreiging hebben afgeschilderd, terwijl het gewoon om de feiten ging”.

Erdogan legt uit dat hij daarom operatie ‘Peace Spring’ op poten heeft gezet. “Het Turkse leger zal, samen met het Syrische Nationale Leger, alle terroristische elementen uit het noorden van Syrië verwijderen.” Dat Syrische Nationale Leger is een verzameling van paramilitaire bewegingen, gesteund door de oppositie. Het door de regering geleide Syrische leger is afgelopen weekend naar het noorden van Syrië getrokken in het kader van een militaire ontplooiing om het Turkse offensief tegen te gaan.

“PKK is terroristische organisatie”

Erdogan zegt ook dat het de Turkse missie is om de Koerdische Arbeiderspartij (PKK) te bestrijden, “een terroristische organisatie, samen met Islamitische Staat. Voor alle duidelijkheid: de PKK is voor ons niet gelijk aan de Syrische Koerden, net als IS niet gelijk is aan de islam”, aldus nog Erdogan.

“De internationale gemeenschap heeft zijn kans gemist om ervoor te zorgen dat de Syrische crisis niet een hele regio in een maalstroom van instabiliteit zou voeren. Veel landen hebben met de negatieve effecten van het conflict moeten omgaan, inclusief illegale migratie en een opstoot van terreur. Operatie ‘Peace Spring’ is een tweede kans om Turkije te helpen de burgeroorlog in Syrië te stoppen en vrede en stabiliteit terug te brengen in de regio. De Europese Unie - en de rest van de wereld - zou daarbij moeten helpen.”

Erdogan duldt in eigen land alvast geen tegenspraak: zo werden al meer dan 100 mensen aangehouden omdat ze online kritiek hadden geleverd op het offensief in Syrië.