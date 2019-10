Neos Hasselt stelt nieuwe werkjaar voor

Hasselt-Centrum

Hasselt - Neos Hasselt stelde in de Pachthoeve zijn nieuwe programma 2019-2020 voor aan de leden.

In de Pachthoeve werd op 26 september, met een heerlijk herfstbuffet, het officiële startschot gegeven van het werkjaar 2019-2020 voor Neos Hasselt, waaraan 101 leden deelnamen, onder wie 10 nieuwe leden.

De voorzitter verwelkomde alle deelnemers en stelde de nieuwe leden voor. Genieten van de geplande activiteiten, de diverse initiatieven ondersteunen in een kameraadschappelijke sfeer is een van onze doelstellingen.

Na het voorgerechtbuffet werd het jaarprogramma 2019-2020, waarin heel wat hoogtepunten, overlopen en toegelicht door de voorzitter Marcel en de ondervoorzitter Ria. Willy de secretaris gaf toelichting bij de geplande daguitstappen.



Neos Hasselt heeft ook aandacht voor duurzaam, bewust verbruiken en duurzame economie. Ivm de Neos actie"Circulaire Economie"worden afgedankte vlaggen en banners verzameld, om ze via Flagbag een nieuw leven te geven: de unieke creaties - draagtassen, laptophoes, sleutelhangers, toiletzakken - zijn duurzame en hippe designgadgets en het resultaat van upcycling en sociale tewerkstelling. Flagbag is een initiatief van De Springplank die mensen nieuwe kansen biedt via sociale tewerkstelling en goederen een nieuw leven geeft.

De namiddag werd afgesloten met een uitgebreid dessertbuffet.

De Neos vrienden kunnen terugkijken op een gezellige en vriendschappelijke namiddag.