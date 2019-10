Miley Cyrus kust erop los op Instagram en ook haar ex heeft nieuwe liefde

Miley Cyrus (26) zit niet stil op liefdesvlak: na een lesbische romance beleeft ze nu een passionele affaire met de Australische zanger Cody Simpson (22) en iedereen kan daar via Instagram volop van mee genieten. Ondertussen heeft ook haar ex-man Liam Hemsworth (29) iemand nieuw gevonden.

Miley Cyrus en Liam Hemsworth kondigden enkele weken geleden het einde van hun huwelijk aan en laten er sindsdien geen gras over groeien. Miley kende eerst een stormachtige relatie met Kaitlynn Carter (31), de ex van 'The Hills'-ster Brody Jenner, en heeft nu Cody Simpson aan de haak geslagen. De twee delen om de haverklap foto’s op sociale media waarop ze aan het kussen zijn.

Zo postte Cody afgelopen weekend twee beelden van hen in bed, met een griezelige filter van de film ‘The Joker’. En daar bleef het niet bij, want hij deelde ook al een liedje dat hij voor zijn collega-popster had geschreven. In elk geval heeft Miley duidelijk een boontje voor Australische mannen, want ook haar ex komt van daar.

Over Liam Hemsworth gesproken, ook die beleeft ondertussen al een nieuwe romance. Hij werd in New York hand in hand gespot met de ook al van Australië afkomstige ‘Dynasty’-actrice Maddison Brown (22). “Liam heeft het gevoel dat Maddison hem begrijpt, deels omdat ze hun geboorteland delen en ook eenzelfde gevoel voor humor”, vertelt een bron aan US Weekly.