Nina Derwael wordt gehuldigd in Sint-Truiden op 26 oktober

Sint-Truiden - Het stadsbestuur en de sportdienst van de stad Sint-Truiden nodigen de pers uit om zaterdag 26 oktober aanwezig te zijn bij de huldiging van Nina Derwael, wereldkampioene op de brug met ongelijke leggers. De huldiging van Nina Derwael begint om 11u15. Nadien maakt Nina Derwael tijd vrij voor de fans, waarna ze de pers te woord zal staan.

Place to be: Sportcentrum Sint-Pieter in Sint-Truiden.

