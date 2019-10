Europaschool houdt projectweek rond sociale vaardigheden

Kolderbos

Genk - Deze week werkte de Europaschool rond sociale vaardigheden. Van klein tot groot leren de kinderen speels bij over hoe je op een toffe manier met elkaar kan omgaan.

"Elke dag zijn we in de klas wel bezig met gedrag, conflicten, omgaan met elkaar. Maar deze week willen we dit extra in de verf zetten en leren de kinderen sleutelvaardigheden die ze kunnen inzetten op de speelplaats, in de klas, thuis en in de wijk", klinkt het.

"In het vierde leerjaar draait het om goed luisteren naar elkaar en opkomen voor je eigen mening. We starten de week met spelletjes die laten zien hoe belangrijk goed luisteren is. Daarna gaan we verder met een stellingenspel en allerlei rollenspelen. Na deze week houdt het niet op, maar bespreken we samen of het lukt om wat we leerden in de praktijk te brengen. Zo zorgen we voor een klas en speelplaats waar iedereen zich goed voelt."