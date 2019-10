“Speurders mogen in ravijn rijden”

Maasmechelen -

Het waren de onderzoekers die zijn auto besmet hadden met kruitsporen. Dan: de garagist tijdens een onderhoud. Of neen: de bommetjes die hij bij Sinterklaas had afgestoken. Om dan te wijzen naar een bevriende stroper die in Frankrijk in zijn Polo was gekropen. “Ik heb niets te maken met de dood van Josée”, blijft Lei Beaumont hameren.