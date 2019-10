WK-goud levert Nina Derwael slechts schamele premie op, maar daar maalt ze niet om

Dat Nina Derwael wereldtop is, is een understatement. De 19-jarige Limburgse verlengde in Stuttgart met succes haar wereldtitel aan de brug. Een resultaat van jarenlange, loodzware trainingsarbeid. Maar aan haar WK-goud hangt slechts een premie van... zo’n 2.700 euro. Geen vetpot, maar daar maalt ze niet om.