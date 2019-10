Na ziekte van Johny Voners alweer pech voor nieuwe musical van Stany Crets

Het zit niet mee tijdens de voorbereidingen van La cage aux folles, de nieuwe musical van regisseur Stany Crets (54). Twee weken geleden viel hoofdrolspeler Johny Voners al uit omdat hij te verzwakt is door de chemotherapie die hem moet genezen van kanker. En nu ligt ook Daisy Thys (50) in de lappenmand: de gewezen ‘Thuis’-actrice botste halfweg een repetitie onzacht tegen het decor en hield daar een flinke snee onder het oog aan over.

Foto: rr

Thys moest naar de spoeddienst en kreeg drie hechtingen. Ook haar oogvlies is geraakt. “Maar zelfs een decor krijgt mij niet klein”, laat Thys weten. “Ik zal klaar zijn voor de première.” Die vindt morgen plaats in het Antwerpse Theater Elckerlyc. De hoofdrollen zijn voor Koen Crucke en Koen Van Impe, die last minute invalt voor Voners.