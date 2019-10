Kate Middleton verrast met blauw traditioneel gewaad bij bezoek aan Pakistan

Prins William en Kate Middleton brengen de komende dagen een officieel bezoek aan Pakistan en het was vooral de hertogin die de show stal tijdens hun eerste dag. Ze droeg voor de gelegenheid een blauwe kurta.

Prins William en Kate Middleton zijn begonnen aan hun vijfdaags bezoek aan Pakistan en dat werd afgetrapt in hoofdstad Islamabad. Tijdens hun eerste dag bezochten ze een school waar ook meisjes naartoe gaan, net om het belang van onderwijs voor die groep te onderstrepen. Kate verscheen er in een blauwe kurta, een traditioneel gewaad, die haar beeldig stond. Het koppel spendeerde er uitgebreid tijd met de leerlingen.

Volgens Kensington Palace wordt deze tournee een grote uitdaging, vooral op het vlak van veiligheid. Zo zal het koppel door zo’n duizend agenten beveiligd worden. Dat is meteen ook waarom George (6), Charlotte (4) en Louis (1) thuis zijn gebleven. Ze moeten dan wel hun kinderen missen, niettemin staat het officiële bezoek vooral in het teken van de allerkleinsten. Normaal vliegen ze vrijdag naar huis zodat ze in het weekend opnieuw bij hun drie spruiten zijn.