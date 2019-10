Hasselt -

De vzw Homie, die dak- en thuisloze jongvolwassenen een dak boven het hoofd biedt in een caravan in Hasselt, gaat in het voorjaar van 2020 een tweede caravan in gebruik nemen. “Onwaarschijnlijk maar we hebben die tweede caravan gekregen”, zegt initiatiefnemer Musti Onlen.