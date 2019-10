Ralph Lauren viert tachtigste verjaardag met documentaire die ook bij ons te zien is

Ralph Lauren was niet in de wieg gelegd om modeontwerper te worden. Hoe hij het toch schopte tot icoon in de modewereld is te zien in de documentaire ‘Very Ralph’, die naar aanleiding van zijn tachtigste verjaardag op het grote publiek wordt losgelaten.

‘Very Ralph’ geeft een inkijk in het leven van Ralph Lifschitz, de jongen die geboren werd als zoon van Joodse immigranten in The Bronx en zichzelf opwerkte als selfmade man. Hij geloofde in de ‘American dream’, dat om het even wie het kan maken in de Verenigde Staten.

“Ik wist niet was het betekende om een ontwerper te zijn”, horen we Ralph zeggen. We leren dat zijn imperium begon met een lijn mannendassen, maar we komen ook te weten dat Ralph zijn studie bedrijfskunde nooit afmaakte en twee jaar dienst deed in het Amerikaanse leger.

Zijn merk is ondertussen meer dan zes miljard dollar waard, en dat heeft hij helemaal zelf opgebouwd. “We hadden niets, we sliepen op een matras op de grond”, zegt zijn vrouw. “Dat was het begin.”

Ook Naomi Campbell komt aan het woord. Ze beschrijft hoe speciaal het voor haar was om model te zijn voor een reclamecampagne van Ralph Lauren. “Twee zwarte modellen gebruiken was in die tijd groot nieuws”, zegt ze.

De documentaire ‘Very Ralph’ is vanaf 19 november te zien bij Play van Telenet.

